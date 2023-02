ART CULINAIRE – Chef Lalaina prévoit de former de jeunes élites

Chef Lalaina Ravelomanana est optimiste pour l’avenir de l’art culinaire à Madagascar. Il prend l’initiative de fonder un institut culinaire afin de former les jeunes malgaches à en devenir des élites.

Suite à la Coupe du monde des traiteurs où Madagascar a obtenu la quatrième place face à 11 pays, chef Lalaina offrira une opportunité aux jeunes passionnés de la cuisine en collaborant avec des chefs locaux et internationaux .Son objectif est de les former pour en devenir des vrais chefs capables de concourir dans des compétitions internationales.

«Nous ferons appel à des experts internationaux dans l’accomplissement de cette mission. Nous n’enseignerons plus les bases vu qu’il y a déjà des écoles conçues pour cela dans le pays. Notre but est de partager nos acquis dans le domaine de l’art culinaire pour que les jeunes puissent être en mesure de rivaliser avec des chefs internationaux.» affirme Chef Lalaina Ravelomanana en marge de la conférence de presse qui s’est tenue au Marais Restaurant Ankorondrano hier.

Manque de formation

Madagascar possède des produits phares en termes de gastronomie mais malheureusement, ce sont les formations qui ne suffisent pas. «Vu les meilleurs produits du pays, nous devons avoir une grande potentialité gastronomique mais ce sont les formations qui manquent. Pour notre part, la fondation de l’Institut culinaire demande une grande organisation, surtout au niveau de la logistique. Nous souhaitons que tout soit en ordre et son ouverture se fera en 2024» ajoute-t-il. À part ce grand projet, Chef Lalaina Ravelomanana organisera aussi le premier championnat national en art culinaire cette année.