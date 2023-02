ANTSIRANANA – Des voleurs de motos et de tricycles arrêtés

Trois individus qui font des vols de véhicules roulants leur métier ont été arrêtés sans difficulté. L’un d’eux est un récidiviste, libéré en janvier.

La gendarmerie du poste fixe d’Arrachart, dans la commune rurale d’Antanami-tarana, a mis son grappin, depuis dimanche, sur un réseau de voleurs de motos et de tricycles, qui a opéré dans la ville d’Antsiranana et ses environs. Parmi eux, trois ont été arrêtés dont l’un, appelé Black, est un récidiviste.

Il venait d’être libéré de la prison d’Antsiranana au mois de janvier, mais il est à nouveau appréhendé pour un autre vol. Selon les informations, il a été arrêté le 21 juillet 2021 pour avoir volé une Bajaj et une moto neuves chez Data Motors. De plus, le gang a été aussi impliqué dans une série de cambriolages menée dans les pavillons de Bazarikely.

Tout a commencé quand l’un d’eux a été arrêté au village d’Antafiamalama, dans la commune rurale d’Antanamitarana d’Antsi-ranana II. Il a croisé la patrouille nocturne de la gendarmerie, durant la soirée alors qu’il roulait en moto. Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont constaté qu’il n’avait aucun papier en sa possession. Les premières investigations ont conduit à son interpellation lorsque les patrouilleurs ont, de plus, découvert que la moto a été volée.

Il a aussitôt avoué son crime et a révélé ses complices. Il a reconnu le vol d’un deux-roues, qui s’est produit au domicile d’un habitant du quartier d’Ambohimahatsinjo où il est évident qu’elle était attachée à une voiture. Les malfrats ont enfoncé le portail, coupé la chaine et ont fait sortir tranquillement la moto.

Collaboration

La suite des investigations a permis aux enquêteurs de localiser les deux autres voleurs. Les hommes en bleu ont tendu un piège par un appel téléphonique pour donner rendez-vous au deuxième voleur à la gare routière. Ils l’ont également mis aux arrêts. De même, le troisième qui, lorsqu’il a reçu l’appel de son complice, est sorti de chez lui, sans penser à rien, dans le secteur de La Pyrotechnie, dans le fokontany de Mangarivotra. C’est donc grâce à la collaboration du deuxième voleur que les éléments de la gendarmerie ont pu mettre la main sur lui.

Selon les informations fournies par le commandant de la compagnie territoriale d’Antsiranana, le capitaine Henri Sthelin Totofeno, les malfrats ont tous avoué leurs crimes. Ils ont été déférés au parquet pour répondre de leurs actes et sont placés en détention préventive à la Maison Centrale d’Antsiranana.

Le plan des voleurs est tout simplement de revendre les engins volés. Leurs receleurs parviennent à les immatriculer tout en falsifiant les numéros de châssis.

« Le plus surprenant est que ces bandits ont fait des vols et cambriolages leur métier. Ils font semblant de tenir une petite épicerie pour dissimuler leurs actes », explique le commandant de compagnie, tout en affirmant que l’enquête se poursuivra en vue d’interpeler les autres membres du réseau.