AMBATOLAMPY – Une tentative d’attaque armée déjouée

Une famille richissime à Andohafarihy, dans la ville d’Ambatolampy, a été sauvée par la gendarmerie d’un vol à main armée, mardi soir. Un renseignement est parvenu au commandant de brigade locale, vers 20 heures, selon lequel un groupe de suspects comprenant une femme et trois hommes, rôdait dans le quartier d’Ambodiriana. Dix gendarmes ont immédiatement été envoyés sur place. Ils ont surpris les quidams qui s’apprêtaient à attaquer leur cible et à lui voler son bétail. L’arrestation s’est déroulée sans incident. Un pistolet fait-main, trois cartouches de calibre douze, deux sabres, un fer pointu, diverses clés, un tas d’amulettes, quatre torches et un sac d’effets ont été saisis sur les bandits. Ils comptaient changer de vêtement s’ils avaient pu commettre leur forfait. « Vu leurs armes, on peut dire qu’ils étaient vraiment disposés à voler et à tuer. Leurs deux grands chefs, têtes pensantes de l’acte, n’étaient pas avec eux. Nous ferons tout pour les retrouver où qu’ils soient », explique la gendarmerie. Les malfaiteurs viennent de Tsiafajavona dans l’Ankaratra et de Sabotsy-Namatoana.