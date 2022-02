Traitement – Les Doliprane, Efferalgan et Fervex se raréfient

« Nous ne disposons pas de Fervex, pour le moment. », répond le responsable de caisse d’une pharmacie de Mandroseza, à un homme qui demandait ce médicament, lundi. Les médicaments utilisés pour le traitement du rhume et de la fièvre, comme le Doliprane, l’Efferalgan ou le Fervex sont introuvables sur les étalages de plusieurs pharmacies de la capitale, en ce moment. « Notre stock de Doliprane et d’Efferalgan est très limité. », indique un responsable de vente de la pharmacie Amboditsiry. D’autres n’en ont pas du tout. « Cela fait deux semaines que nous avons épuisé notre stock.», confie un autre pharmacien. Il faudra faire le tour des pharmacies dans la ville d’Antananarivo, pour en trouver. « C’est depuis la fin de l’année que ces médicaments se raréfient. C’est dû au retard d’approvisionnement, depuis les fournisseurs. », explique le responsable d’une pharmacie d’Antananarivo. Cette raréfaction du Doliprane, de l’Efferalgan et du Fervex, est accentuée par la forte demande. « Ces médicaments sont très demandés, en cette période d’épidémie de coronavirus et de saison de grippe, surtout, après les intempéries. », souligne un pharmacien. Des pharmaciens proposent des équivalents de ces médicaments à leurs clients. « Il y a des équivalents, comme le paracétamol, par exemple. », indique une source.

Des médecins recommandent fortement la consultation d’un médecin, avant la consommation d’un médicament équivalent. « L’idéal, c’est de trouver les médicaments prescrits. Au cas où il n’y en a pas, il est indiqué de consulter un médecin. Certains médicaments ne sont pas recommandés pour certaines personnes. Cela peut détruire le rein ou provoquer d’autres problèmes de santé. », explique le Dr Nirifanja Randretsa, médecin au cabinet médical Ravintsara à Ambohimahitsy.

Cette pénurie de Doliprane, de Fervex et d’Efferalgan devrait être résolue à partir de cette semaine. Un grossiste pharmaceutique a approvisionné plusieurs pharmacies, comme la pharmacie d’Ambanidia, cette semaine. D’autres commandes devraient arriver la semaine prochaine.