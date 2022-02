Musique urbaine – Olo Blaky rempile pour enivrer ses inconditionnels

Voici maintenant une bonne douzaine d’années qu’il égaye la scène musicale des rythmiques enchanteresses de ses compositions, mais surtout de ce charisme intarissable qu’il arbore. Fraternel, fédérateur et scandant avec fierté son attachement à la culture malgache, Olo Blaky se découvre à chacune de ses apparitions, encore plus dynamique que jamais. Avec l’incontournable Naty Kaly au chant, Odylon à la basse, Tsiory Aaron à la batterie et Patrick à la guitare, Olo Blaky ne cesse de conquérir un public de tous horizons. Ce soir à partir de 20h, il fera ainsi à nouveau vibrer le cœur de ses fans et accessoirement la scène du Nocomment Bar d’Isoraka pour des retrouvailles qui s’annoncent transcendantes. L’atout principal du groupe reste son éclectisme artistique et musical, à travers lequel il chante aussi bien l’amour que l’amitié, mais prône aussi la solidarité et le respect de l’ environnement. Des valeurs qu’il a particulièrement su mettre en avant vers la fin de l’année, lors de sa remarquable contribution à l’événement international intitulé « Journées musicales de Carthage», en Tunisie. Ancrées au cœur de la société moderne, les compositions de Olo Blaky brillent également par leur proximité avec la nature. Arborant un savant mélange de hip-hop et de rap avec les mélodies du terroir malgache, la musicalité de Olo Blaky porte en transe à chaque fois.