Motocross – Randy Rakotoarimanana sur KXF-450

Changement de monture pour le vice-champion de Madagascar de moto tout terrain. Randy Rakotoarima­nana passe à une cylindrée supérieure. Il troque sa Kawasaki KXF-250 pour une KXF-450. Plus de puissance, plus de couple et de meilleures performances donc. L’écurie Kawasaki-CT Motors a annoncé récemment la nouvelle sur les réseaux sociaux. Comme quoi son pilote phare est déjà prêt pour la nouvelle saison avec sa nouvelle machine.

Randy Rakotoarimanana a terminé à la deuxième place des championnats « MX » et « enduro/endurance » 2021. Avec cette KXF-450, il cherchera à franchir un palier, afin de remporter son premier titre national. Un titre duquel il s’est rapproché de plus en plus ces dernières années.

Le coup d’envoi de l’exercice 2022 de « MX » est prévu le dimanche 13 février à Antsirabe. Randy devrait effectuer sa première apparition à cette occasion. Auparavant, une course hors championnat doit se tenir ce dimanche 6 février à Iavoloha. On ignore pour l’instant s’il sera au départ de celle-ci.