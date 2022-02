Maladie tropicale négligée – La rage, une maladie à surveiller

Parmi les maladies tropicales négligées, la rage continue de tuer dans le pays. Cette maladie est à surveiller selon le chargé de programme de lutte contre les maladies tropicales négligées au niveau de l’Organisation Mondiale de la Santé. « La rage est une maladie endémique dans plusieurs régions de la Grande île. Madagascar enregistre moins de cas par rapport à d’autres pays pour la rage. Il s’agit de dix cas de rage par an », indique Edosoa Glenn, chargé de programme de lutte contre les maladies tropicales négligées au niveau de l’Organisation Mondiale de la Santé.

La rage tue directement les victimes en cas de retard. « Il faut que la victime soit directement prise en charge le plus vite possible. La période d’incubation varie entre trois semaines à trois mois, voire des années. Dans plusieurs cas, la victime ne prend en compte la maladie que tardivement. Elle présente une crise convulsive avec d’autres symptômes », enchaîne le responsable. La maladie pourrait être prévenue par un vaccin antirabique le plus tôt possible après la morsure. Il est trop tard lorsque les symptômes se présentent auprès du patient. La sensibilisation est essentielle.Le système des nations unies vient d’accepter la célébration de la journée de lutte contre les maladies tropicales négligées pour le 30 janvier.