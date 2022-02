JO d’hiver – Sky : Mathieu Neumuller, skieur dans l’âme

À dix-huit ans, Mathieu Neumuller participe pour la première fois aux Jeux Olympiques d’hiver. Le natif de Mont-de-Marsan vit un moment exceptionnel d’après ses mots.

Deux skieurs défendront les couleurs malgaches aux jeux Olympiques d’hiver, en Chine. Mathieu Neumuller chez les hommes et Mialitiana Clerc chez les dames. Mathieu dispute les Olympiades pour la première fois de sa carrière. Poussé par sa compatriote, il a décroché sa qualification. Et le voilà qui vit donc son rêve à Beijing, où la cérémonie d’ouverture est prévue ce vendredi 4 février. « Les Jeux olympiques sont une étape exceptionnelle dans le ski et mon cœur bat très fort à cette idée. Un peu de stress, mais beaucoup de joie », a-t-il confié dans un entretien accordé à « Olympics.com ».

L’année 2022 constitue un tournant dans le parcours du skieur de dix-huit ans. Un parcours entamé très tôt. Né à Mont-de-Marsan dans le Sud-ouest de la France, il a découvert la discipline dès son plus jeune âge. Il a hérité la passion du ski de son père, moniteur de métier. Ce dernier l’accompagne depuis ses premiers pas et l’entraîne depuis l’âge de trois ans. Ensemble, ils ont gravi les échelons un à un, pour atteindre le rêve olympique aujourd’hui. Pour précision, il concourra sur le slalom et le slalom géant dans la capitaine chinoise.

Mathieu Neumuller a enchaîné les compétitions ces dernières années. Membre du club des 2 Alpes, il a notamment participé à l’une des trois épreuves de la Coupe du monde, en France.

Coupe du monde

D’un autre côté, il poursuit également une formation pour devenir moniteur professionnel comme son paternel. Comme quoi il s’inscrit dans une vision à long terme dans la discipline.

Les porte-fanions malgaches ont débarqué dans la capitale chinoise lundi. « Début des Jeux Olympiques dans de bonnes conditions avec toute l’équipe malgache », a notamment posté Mathieu sur les réseaux sociaux, quand il a publié des photos du site olympique, mardi. Pour sa toute première apparition à ce niveau, il espère avant tout améliorer ses propres records: « Je vise d’abord à dépasser mes performances actuelles et à avoir un bon classement parmi les meilleurs ». Il rajoute que« ce qui serait exceptionnel, ce serait de finir dans le top 30. »