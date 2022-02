Football – Orange Pro League : Batsirai oblige le report de la septième journée

Le prochain passage du cyclone tropical Batsirai impacte logiquement sur le calendrier du championnat de Madagascar D1. L’Orange Pro League voit de nouveau plusieurs matches être reportés. L’association des Clubs de Football Élite de Mada­gascar a décidé d’ajourner les rencontres prévues en fin de semaine. Elles se joueront le mardi 8, le mercredi 9 et le jeudi 10 février à Antananarivo et Fianaran­tsoa, d’après les prévisions. « La CFEM évalue constamment l’évolution du cyclone Batsirai. Météo Madagascar annonce l’entrée du cyclone sur le territoire de Madagascar ce samedi 5 février 2022. Il devrait quitter la côte Ouest du pays le dimanche 6 février 2022. Par conséquent, en prévision, il a été décidé de reporter tous les matches de la septième journée prévue se tenir ce week-end du 5 et 6 février 2022 », annonce un communiqué paru hier.