Commerce – Des balances et des poids inappropriés saisis à Bongolova

Outre le contrôle du prix et de la disponibilité des stocks sur les marchés, il incombe également au ministère de l’industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) de contrôler les instruments de mesure utilisés pars les commerçants. Une équipe de la Direction régionale de l’industrialisation, du commerce et de la consommation (DIRCC) à Bongolava, a organisé une descente inopinée au début de la semaine. En effet, soixante-quatre balances et plus de cent poids inappropriés ont été saisis aux marchés du district de Tsiroanomandidy. Pa railleurs, Cette équipe a également procédé à la vérification des « vignettes de balance » pour prouver que les instruments de pesage utilisés par les commerçants sont corrects et en règle.

Parallèlement, l’équipe de DIRCC de Bongolova a effectué des séances de sensibilisation aux commerçants pour que ces deniers n’utilisent plus des « clous » et des « pierres » comme poids de balance.

La descente se poursuivra et l’équipe de la DRICC se rendra prochainement dans les trente communes de la Région de Bongolava.