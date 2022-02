Carburant – Le baril de pétrole culmine à 86 dollars

Toujours plus haut. Le cours du brut sur le marché pétrolier international flirte avec les 86 dollars. Plusieurs pays ont revu à la hausse leurs prix du carburant. Madagascar fait figure d’exception.

Faut-il s’en féliciter ou se poser des questions. Depuis le 20 juin 2019, les prix du carburant à Mada­gascar n’ont pas changé d’un iota. Du super sans-plomb à 4 100 ariary, de celui du gas-oil à 3 400 ariary du pétrole lampant à 2 130 ariary le litre. Aujourd’hui, à Bruxelles comme dans les villes européennes, le super d’une qualité supérieure s’achète à 1,877 euros. Soit dans les 9 000 ariary si l’on évalue la monnaie européenne en-dessous des 4 500 ariary au Marché interbancaire de devises, MID.

Une telle application de la vérité des prix ici « risque de devenir la mèche qui va allumer le brasier de la révolte sociale larvée » analyse un économiste, connu pour sa pondération au fil des crises politiques. « Un motif suffisant pour être contracté par la contagion des coups d’État contaminant des pays africains aujourd’hui », craint-il à juste titre. Car, la population, asphyxiée par les mesures restrictives de l’urgence sanitaire, prise en tenaille par les inondations dans leurs cases en bois, devant faire face aux conséquences désastreuses d’un autre météore redouté et redoutable semble-t-il, peut-elle encore supporter une suppression de ces acquis?

Quoique, dans ses récentes notes conjoncturelles et de perspectives économiques, la Banque centrale a émis des signaux d’alerte précoce. Elle a admis que « À Mada­gascar, si le prix de l’énergie est maîtrisé, les prévisions tablent sur une inflation inférieure à 6,5 % en 2022. Actuelle­- ment, le prix spot du « Brent » atteint les 86,0 dollars US par baril sur le marché international, soit une hausse de l’ordre de 68,0 % par rapport à son niveau de décembre 2020. Si ce niveau de prix perdure, il est fort probable que les prix intérieurs de l’énergie aient à s’ajuster en conséquence. Des répercussions sur les prix des autres produits (inflation par le coût) seraient ainsi à craindre ». De la part d’une source officielle, cette inquiétude se base sur des données fiables et mises à jour.

Il est à noter que ce statuquo salutaire des prix à la pompe n’a pas pu geler pour autant ceux de certains produits de première nécessité. Comme la bouteille d’huile importée, par exemple, frappée comme les autres marchandises importées, à la fois par la majoration presque à 100% des prix d’un conteneur de vingt pieds, et la taxation pesante sur le commercial mondial par le renchérissement des frets maritimes.

Lissage

Il apparaît ainsi, qu’aussi déterminants soient-ils dans les fastidieux calculs du taux d’inflation en glissement annuel ou mensuel, ces prix immuables du carburant n’ont pas pesé lourds sur la balance des paramètres endogènes et exogènes, pris en compte. Le Fonds monétaire international, FMI, suggère un dispositif de lissage qui permet des réajustements automatiques. Suivant les fluctuations monétaires et les variations des cours du baril.

En tout cas, les autorités qui marchent déjà sur des œufs, par l’accumulation des problèmes sociaux, n’ont aucune envie de sanctionner outre mesure les consommateurs par des coups de pompe. Elles préfèrent négocier des compensations financières auprès des pétroliers, toutes professions confondues. Ils ont empoché un jackpot de 172 milliards d’ariary l’an passé. Et leur cagnotte pour l’exercice en cours ne cesse de gagner en valeur. Alors que l’Office Malgache des hydrocarbures, OMH, estime à 1 232 500 m3 le volume de consommation de carburant pour cette année. Soit une légère baisse de 2% par rapport aux projections initiales.

À voir et à constater les nouvelles constructions de stations-services, qui ont pignon sur rue, c’est le cas de le dire, les activités gravitant autour des hydrocarbures en amont et en aval, se portent à merveille. Le système « de ristournes occultes » instauré par l’État arrange tout le monde. Sauf des bailleurs de fonds, sourcilleux sur ce relent de subvention. À tout va et à tout vent.