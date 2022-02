Athlétisme – Marteau : Gabriela Fandresena pulvérise un record de 21 ans

Une jeune athlète prête à défendre la couleur malgache aux prochains jeux des îles de 2023 vient d’établir un nouveau record de Madagas­car en France. Une réelle chance de médaille pour le clan malgache et retenez bien son nom. Fandresena Gabriela Randria­kotonirina vient de battre un record de Mada­gascar vieux de 21 ans. Elle a effectué un lancer de 39,32 m du marteau lors des journées des concours hivernaux à Mason Alfort en France le 3 janvier. La sociétaire du Groupe Athlétique de Noisyle-Grand (93), âgée de 22 ans, a signé un nouveau record national des juniors féminins (U20) effaçant l’ancien record national juniors et espoirs de 29,79m détenu par Farasoa Rosa Andria­niaina de l’ASSFX Fiana­rantsoa réalisé le 26 août 2000.

Fandresena Gabriela n’est pas à son premier coup de maître. En juin 2018, elle a réalisé un autre record national dans la catégorie minime, 38m53 à Lagny-sur-Marne et en août 2020 elle a réalisé un autre record de 48m86 à Maisons-Laffitte dans la catégorie cadette.

Une aubaine pour l’athlétisme malgache à 20 mois des jeux des îles de 2023 qui seront joués à la maison, car elle ambitionne de défendre les couleurs de Madagascar. La jeune athlète malgache, un pur produit du Crown Athletics Club’ Antsirabe ne cesse de monter en puissance ces cinq dernières années. En plus, elle est aussi entre les bonnes mains de jean Claude Raby. Et sa marge de progression est encore trop grande vu son jeune âge.

L’athlétisme malgache peut donc compter sur elle dans les dix prochaines années. La relève est bien assurée au lancer de marteau féminin et elle peut devenir la future star que l’athlétisme malgache a attendue.

Depuis les années lumières de l’inoubliable et imbattable Ange Doris Ratsimbazafy, la Grande Île manque cruellement d’athlètes de haut niveau et techniciens spécialistes dans les disciplines dites techniques. D’ici jusqu’aux jeux des îles de 2023, Fandresena Gabriela a le temps d’affûter son arme et elle constituera une chance de médailles pour Mada­gascar.