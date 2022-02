Aide sociale – Réouverture des « Tsena mora » ce jour pour la capitale et ses environs

Le Vary Tsinjo à 1 000 ariary le kilo, et le litre d’huile alimentaire à 5 000 ariary, seront désormais disponibles dans les Tsena Mora deux fois par semaine. Après la relance de Tsena Mora par le Président de la République Andry Rajoelina à Toamasina, ceux de la capitale et des districts environnants dont Avaradrano, Atsimondrano et Ambohidrattrimo, sont rouverts ce jour. Quatre points de ventes par district seront disponibles pour ravitailler les familles nécessiteuses. Cependant, les responsables ont annoncé que « le quota est limité à 5kg pour le Vary Tsinjo et un litre d’huile pour chaque famille. Ceci dans l’objectif qu’aucune famille ne sera oubliée. »

La relance du Tsena Mora amplifie les actions du gouvernement pour soutenir la population ayant un faible pouvoir d’achat face à la hausse de prix des produits de première nécessité, dont le riz. En effet, le gouvernement, à travers le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) et la Société importatrice du Vary Tsinjo, State Procurment of Madagascar (SPM), a déjà entamé la distribution du Vary Tsinjo sur les marchés dans toute l’île qui se vend de 500 Ar à 600 Ar le kapoaka.