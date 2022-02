La saison cyclonique a débuté avec les inondations cataclysmiques de janvier 2022. Les autorités, qui avaient abandonné l’urbanisme tananarivien au fait accompli des opérateurs privés, semblent entendre enfin une alerte déclenchée il y a vingt-cinq ou quarante ans. Entre-temps, des aberrations ont profité du «laisser faire, laisser aller» et il est heureux que des crues cinquantennales remettent en cause ce qu’on aurait pu penser irréversible. Mais, si le transport de matériaux pour remblaiement est interdit dans le Grand Tana du 1er décembre au 15 avril (article 15 du décret 2019-1543), cela signifie que les remblais demeurent concevables le reste de l’année. Le nonsens commis dans le Betsimitatatra récidive activement sur la plaine du bypass. La jurisprudence du «laisser aller, laisser faire» contaminera à son tour le Laniera ainsi que les abords des nouvelles rocades. Cette Chronique, «Adieu, Laniera», date du 26 mars 2016. Dans les années 1960, elle aurait pu s’intituler «Adieu, Betsimitatatra». En 2004, elle aurait pu annoncer «Adieu, Ikopa rive gauche ; adieu, Dorodosy». En ces années 2020, faut-il qu’elle pleure «A dieu, Amoronankona» ? Processus apparemment inéluctable. À moins que.

(début de citation)

Des piquets dans les rizières pour matérialiser l’emprise de la future voie. Hérissant l’horizon, ils sont comme les aiguilles d’une acupuncture salutaire ou les épines de sorcellerie vaudou. La rivière de mes canards matinaux va disparaître sous une terre dont on aura dépouillé nos hautes terres collinaires.

Je m’inquiète de l’effet d’entraînement de cette autoroute : des stations-services vont l’accompagner, et que vont devenir les rejets d’hydrocarbures ? Ne nous leurrons pas, cette autoroute ne fera pas que passer : elle amènera un grouillement de vie, une humanité féconde, avec des besoins toujours plus envahissants.

Le foncier est toujours un enjeu de spéculation. Ce qui s’était passé pour le Betsimitatatra se reproduira dans le Laniera (sur le bypass/sur la rocade Nord-Est). Les Arsène Louys (Antanimena), son frère Abel (Antsahavola), Max Gaillard (Antanimena), Lasnier (Behoririka), Voyard et Gallois (Sud-Sud-Ouest de la Ville), les associés Micouin et Pochard (dont le célèbre marché de Soarano porte, aujourd’hui encore, son nom) instrumentalisèrent les décisions communales pour donner de la valeur ajoutée à leurs investissements fonciers. Le choix du tracé de la future autoroute Tsarasaotra-Ivato n’échappera pas à cette logique car les terrains et les rizières prendront plus ou moins de la valeur selon qu’ils en seront plus ou moins rapprochés.

Certes, Antananarivo ne peut pas rester figé dans une nostalgie contemplative. Mais, on aurait pu ne pas agir dans la précipitation d’un Sommet international (NDLR : celui de la Francophonie en 2016). La génération de nos arrière-grands-parents avait-elle assisté avec effroi à l’implantation dans la plaine du Betsimitatatra de ce chemin de fer qui arriva en gare de Soanierana, le 1er janvier 1909 ? Le Plan Geo Cassaigne (1922) avait ensuite aménagé Analakely et Tsaralalàna. Le Plan Dorian et Razafy-Andriamihaingo (1954) a entraîné la construction dans la plaine des lotissements d’Ampefiloha et des 67 hectares. En 1964, le Plan directeur d’urbanisme de la SCET-Coopération (société centrale pour l’équipement du territoire) recommandait résolument l’extension de la ville dans les parties basses : une décision qui ne tint «pas suffisamment compte de la conception malgache de la ville vohitra, laissant sous-entendre un site en hauteur» (cf. Janine Ramamonjisoa, «Tananarive : étude de géographie urbaine», Revue de Géographie, n°27, 1975, pp.125). Ce que, à son tour, Faranirina Rajaonah appelera «le mirage du Betsimitatatra» («Des rizières à la ville. Les plaines de l’Ouest d’Antananarivo dans la première moitié du XXème siècle», in Omaly sy Anio, n°29-32, 1989-1990, p.325).

La population tananarivienne en croissance constante n’allait certes pas tenir indéfiniment dans les frontières de la vieille Ville aux mille villages. Le Schéma Directeur du Développement Urbain du Grand Tana (1985) et le Plan d’urbanisme directeur (PUDi, 2004) ont entériné le concept de «Grand Antananarivo», une agglomération métropole dont les communes sont associées dans le Fiftama, organisme public de coopération intercommunale créé en 2000, héritier du Fibtama de 1998, associant la ville d’Antananarivo et 20 communes frontalières. Que les tentacules urbaines finissent par étreindre Imerimanjaka, Ambohimangakely ou le Laniera, n’était que question de temps.

À moins que.