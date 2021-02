Recherche vaccinale – L’université d’Antananarivo coopère avec Bill Gates

Bill Gates va travailler avec Madagascar dans la recherche de vaccins. La Fondation Bill Gates a financé la construction du bâtiment du laboratoire de recherche « International vaccine institute », implanté dans le campus de l’université d’Anta­nanarivo, où seront réalisées ces recherches.

« Ces recherches seront réalisées par des enseignants et des étudiants. Elles seront consacrées aux vaccins contre la typhoïde et la bilharziose, dans un premier temps. Plus tard, la coopération peut s’éten­dre sur la recherche d’au­tres vaccins », explique Lalanirina Gabrielle Rajoe­lison, vice-président en charge des Relations internationales, du patrimoine et des affaires externes, de l’université d’Antananarivo, hier.

Ce grand bâtiment comporte des laboratoires et des salles de classe. Les travaux de construction de cette infrastructure seraient en cours de finition. Le siège de l’International vaccine institute est en Corée du Sud. Celui à Ankatso serait la branche du International vaccine institute, en Afrique.