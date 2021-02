Education – Les dates des examens officiels à définir

Les dates des épreuves aux examens officiels, session 2021, restent à définir. À cinq mois de la fin de l’année scolaire, elles ne sont pas encore fixées. Le second trimestre a commencé, il y a un mois. En parallèle, les inscriptions aux examens pour l’obtention du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) et du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), ne sont pas encore ouvertes. Chaque année, les inscriptions sont ouvertes dès le mois de janvier et se terminent au mois d’avril. « C’est l’organisation. La communication de ces dates ne devrait plus tarder. Nous attendons la déclaration officielle du gouvernement », indique une source auprès du ministère de l’Éducation nationale, hier. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), quant à lui, attend la communication du calendrier des examens du CEPE et du BEPC, pour fixer celui du baccalauréat.

L’État doit se dépêcher. Les écoles privée sont demandé que l’année scolaire 2021-2022 commence, au mois d’octobre. Les dates d’examen doivent s’y aligner. « Les épreuves d’examen doivent se tenir en juillet-août, si on veut commencer l’année scolaire suivante, en octobre », indique Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées. Cela, pour permettre aux candidats des examens officiels de passer des vacances, et surtout, pour éviter le chevauchement de deux années scolaires successives.