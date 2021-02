Covid-19 en milieu sociale – Un élève et un personnel du LMA infectés

Élèves et enseignants du lycée Moderne Ampefiloha sont inquiets. Deux personnes qui fréquentent cet établissement seraient positives au coronavirus. « Il s’agit d’un élève en classe de première et d’un membre du personnel administratif de l’établissement », souligne notre source. Le premier aurait eu le résultat de son prélèvement, hier, tandis que le second serait en traitement dans un hôpital de la capitale. « Nous ignorons si ces individus ont contracté le virus au sein de l’établissement scolaire ou ailleurs. En tout cas, des investigations sont en cours », précise une autre source. Le proviseur du lycée n’a pas confirmé ces cas et refuse d’en parler.

Des équipes du ministère de la Santé publique ont effectué des sensibilisations sur les gestes barrières dans cet établissement scolaire, hier. « Le Dr Manitra Rakotoarivony nous a montré les gestes barrières et nous a encouragés à les respecter pour prévenir la maladie à coronavirus. Il nous a également sensibilisés sur la santé sexuelle », raconte un élève de cet établissement.

Il s’agit du quatrième établissement scolaire public à Antananarivo à avoir des cas positifs de Covid-19, ces dernières semaines. Des cas ont été recensés au lycée Anala­mahitsy, à l’école primaire publique de Mandroseza et au collège d’enseignement général (CEG) Avaradrova, selon le rapport de la circonscription scolaire (Cisco) d’Antananarivo-ville. Pour le moment, les cours ne sont pas suspendus et les établissements restent ouverts. « La décision d’une fermeture sera prise, en fonction de l’évolution de la maladie », indique une source. Un syndicat d’enseignants réclame des mesures draconiennes, pour éviter la propagation du virus de Covid-19, en milieu scolaire.