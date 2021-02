Coronavirus – Flambée des cas suspects dans les CSB

Les cas suspects de Covid-19 sont en hausse continue dans la communauté. Des centres de santé de base (CSB) enregistrent quelques cas.

Harinirina prend des médicaments anti-Covid-19: des fortifiants et du Covid-Organics (CVO), des antibiotiques et un anti-fièvre. « Le médecin m’a prescrit ces médicaments parce que, selon lui, je présente des symptômes suspects de la maladie à coronavirus », raconte ce quinquagénaire, hier. Il a une forte température, souffre de maux de tête sévères, il se sent fatigué et ses yeux sont rouges. Le médecin du centre de santé de base (CSB) de son quartier qui a prescrit son ordonnance lui a recommandé d’effectuer un test de dépistage de la Covid-19.

Des cas suspects de Covid-19 apparaissent, petit à petit, dans les CSB, depuis la recrudescence des cas. « Nous recevons, en moyenne, trois cas suspects par jour, en ce moment. Il y a des jours où il n’y a aucun cas », indique un médecin à Ambohiman­gakely.

États grippaux

Les CSB ont observé des dizaines de cas suspects, lors du pic de l’épidémie. Ces cas ont diminué en octobre novembre puis ont grimpé en flèche dans les CSB. « Nous sommes vigilants. Nous considérons comme cas suspects de Covid-19 avec les dispositions qui vont avec, ceux qui présentent des symptômes suspects », indique le médecin d’un CSB dans la ville d’Antananarivo. Sont considérés comme cas suspects ceux qui présentent des états grippaux. « Nous commençons avec des simples traitements de la grippe. Si elle persiste, nous modifions les traitements et prescrivons des médicaments anti-Covid-19. Les antibiotiques ne sont utilisés que pour des cas fortement suspects », souligne le médecin.

Le ministère de la Santé publique a mobilisé vingt CSB dans la ville d’Antana­narivo et ses périphéries, pour traiter les cas suspects de coronavirus. Dans ces CSB, les CVO, les fortifiants et les antibiotiques sont gratuits. Dans les CSB non inclus dans cette liste, les malades doivent acheter eux-mêmes les médicaments.