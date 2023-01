SAISON DE PLUIE – Les marres d’eau stagnent à Andravoahangy

Sans solution ? Des rues et des quartiers d’Andra­voahangy se trouvent, une fois de plus, dans l’eau. L’eau ne s’est pas écoulée après les précipitations qui sont tombées sur la capitale, depuis le 1er janvier. Les habitants de ce quartier en font les frais. Des magasins ferment leurs portes car l’eau envahit même leur maison. Les marchands de friperie au bord de la rue ne peuvent pas étaler leurs marchandises dans l’eau. La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a pourtant indiqué que des travaux de curage ont été effectués sur le réseau d’assainissement d’ Andravoahangy. Les planchers d’une maison auraient été même soulevés pour curer le canal sous cette maison. Ces curages devraient aboutir au tarissement de l’eau, dans ces quartiers. Mais ce n’est pas le cas, pour le moment. La CUA a du pain sur la planche pour protéger la capitale et ses rues de la montée des eaux, à chaque précipitation. Hier, les rues de Tsaralalàna, d’Isotry, de Besarety, d’Andravoahangy, se sont transformées en lits de rivière, après la pluie. Les averses orageuses seront encore au rendez-vous à Antananarivo, dans les deux jours à venir, à en croire les prévisions météorologiques.