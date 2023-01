NATATION – MEETING DE L’OCÉAN INDIEN – Ste Jeanne-d’Arc brille avec six médailles dont une d’or

Exploit extraordinaire. Franc succès pour une toute première participation des nageurs du club Sainte Jeanne-d’Arc de Mahajanga qui ont raflé six médailles dont une d’or et ont actualisé six meil­leures performances à la 34e édition du Meeting de l’océan Indien. Le rendez-vous annuel de La Réunion s’est déroulé les 28, 29 et 30 décembre à la piscine olympique de Chaudron à Saint Denis. Le club majungais a été représenté par cinq jeunes nageurs. Engagée dans la catégorie avenir jeune 14 ans et moins, Tendry Rakotobe réalise un triplé en se hissant sur la plus haute marche et remportant la médaille d’or de l’épreuve du 50m dos en bouclant la distance en 00:29: 94. La même Tendry rate de peu la médaille d’or du 50m nage libre et celle du 50m papillon ainsi que le métal précieux du 200m dos et s’est contentée à trois reprises des médailles d’argent. Gaston Finoana Christina dans la catégorie des juniors, entre 13 et 17 ans, décroche pour sa part deux médailles dont une d’argent en 50m dos et une de bronze en 100m papillon. Outre ses médailles, Tendry Rakotobe a fait une bonne opération en actualisant six meilleures performances nationales à elle toute seule en 50m dos (00:29 :94), 100m dos (01:07:69), 200m dos (02:25:01), 50m papillon (00:28:13), 100m papillon (01:06:22) et en 50 m nage libre (00:26 :48). Elle a amélioré quatre de ses anciens propres records dans la catégorie des jeunes plus précisément, des benjamines filles deuxième année sur les six nouveaux chronos. Outre les nageurs de Ste Jeanne-d’Arc, les clubs de Saint Michel Amparibe et CJSP Toamasina y ont également été représentés.