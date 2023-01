MESURES SANITAIRES – Le test PCR avant départ exigé pour voyager en Chine

Le prélèvement via le Test PCR serait requis pour ceux qui souhaiteraient s’envoler pour la Chine à partir du 8 janvier à 0 heure.

Sur sa page, l’Ambassade de Chine à Madagascar vers la fin de la semaine, vient d’annoncer des ajustements des mesures sanitaires pour les voyageurs désirant se rendre en Chine depuis Madagascar. Ainsi, chaque passager devrait faire un prélèvement avant son départ et cet ajustement va intervenir à partir de 0h du 8 janvier 2023 (heure de Beijing). « Les voyageurs se rendant en Chine en avion depuis Madagascar doivent effectuer un test PCR dans les 48h avant l’embarquement sur le vol direct pour la Chine », peut-on lire sur le communiqué de l’Ambassade de Chine.

Dans la mesure où le résultat du test s’avère positif, les voyageurs devraient se réorganiser jusqu’à l’obtention du résultat négatif.

Contrairement à celà, si ces derniers obtiennent du résultat négatif, ils n’auraient plus besoin de demander le QR code de santé à l’Ambassade ou au Consulat de Chine. Une fiche serait à remplir. Il s’agit comme annoncé par l’Ambassade d’une fiche de « Health Declaration » de la douane chinoise via l’application WeChat en scannant le QR code ci-dessous ou via le site internet avant leur embarquement.

Respect des protocoles à leur arrivée en Chine, aucun test ni mise en quarantaine seraient obligatoire pour ces voyageurs. « Lors de leur entrée sur le territoire de la Chine, les voyageurs ne seront plus exigés à effectuer le test PCR et placés en quarantaine si leur “Health Declaration” de douane et leur température sont normaux », souligne le communiqué. Ces décisions faisant suite à la recrudescence des cas en Chine. Le rebond épidémique inquiète et atteint pour la plupart les plus âgés. Le respect des protocoles sanitaire est exigé.

« Afin d’assurer la sécurité sanitaire des voyages internationaux, les voyageurs sont priés de respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires avant et pendant leur voyage », annonce le communiqué de l’Ambassade. Toutefois, les quarantaines obligatoires à l’arrivée vont cesser à partir du 8 janvier.