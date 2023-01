JOURS FÉRIÉS – De longs week-ends prévus pour 2023

Près de trois week-ends seront très longs cette année. Ces longs week-ends sont dûs principalement à la présence de trois jours fériés qui tombent le lundi. C’est le cas de la fête du travail, célébrée chaque 1er mai et qui tombe un lundi. Le week-end s’étendra du 29avril au 1er mai. Idem pour la fête de l’indépendance qui sera célébrée le lundi 26 juin. De ce fait, mis à part le jour férié, la festivité de l’indépendance s’annonçait longue, du 24 au 26 juin. Parallèlement la fête de Noël du 25 décembre le sera aussi puisque le week-end la précédant sera du 23 au 25 décembre. La fête de Pâques sera célébrée le 9 Avril et la fête de la Pentecôte aura lieu le 28 mai. Tandis que l’Assomption, fête catholique, sera pour le 15 août, ce qui sera prévu en un jour de mardi. La fête de la Toussaint du 1 novembre tombe un mercredi cette année. Les précisions des jours fériés pour les fêtes musulmanes, dont le la fête de l’Eid El Fitr et la fête de l’Eid Al Adha par la communauté musulmane, sont en attente. La fixation et la liste des jours fériés et chômés pour cette nouvelle année seront annoncées prochainement par décret du ministère concerné.