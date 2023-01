INTEMPÉRIES – L’inondation d’un tronçon de route coupe la circulation à Ambatofotsy

Un embouteillage de quelques kilomètres de long s’est formé sur la route nationale 7, à Ambatofotsy, hier en fin d’après-midi. Les véhicules n’ont pas pu circuler, car un tronçon de route a été coupé. « Les précipitations ont été trop abondantes, depuis hier (ndlr : dimanche). L’eau est montée et a inondé la route. C’est impossible pour les véhicules de circuler car le courant a été trop fort », rapporte la mairesse de la commune d’Ambatofotsy, Lalao Tiana Andriamiarisoa, hier. Les canaux d’évacuation d’eau seraient problématiques dans cette commune, ce qui favoriserait cette montée des eaux. Par ailleurs, des observateurs remarquent que l’eau de pluie ne s’infiltre plus et ruisselle vers les bassins versants, à cause de la déforestation. Outre cette coupure momentanée de la circulation, les fortes pluies et le vent fort ont démoli deux maisons et une clôture, dans cette commune d’Ambatofotsy. Elle est, également, privée d’électricité, car une maison s’est effondrée sur un poteau électrique. Des grêles sont tombées et ont dévasté des champs de culture. C’est la deuxième fois, en moins d’un mois qu’Ambatofotsy encaisse les dégâts des intempéries. Au début du mois de décembre, la route a été, également, coupée pendant quelques heures, car ce même tronçon de route a été inondé et des maisons se sont effondrées. La circulation sur la route nationale 7 a repris, hier, au début de soirée.