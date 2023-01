FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES – Compétition de détection en vue de la Cosafa Cup U20

Vingt-deux équipes des ligues disputent la Coupe des sélections régionales U19 garçons. Huit villes abriteront la première phase à partir de ce vendredi.

Les jeunes sous les projecteurs. La commission des jeunes au sein de la Fédération malgache de football (FMF) organise une compétition nationale baptisée «Coupe des sélections régionales» dédiée aux jeunes footballeurs de moins de 19 ans. La compétition était initialement prévue au mois de décembre mais a dû être repoussée en ce début de la nouvelle année 2023 à cause du calendrier de la Fédération très chargé jusqu’à la fin d’année.

«La Coupe des sélections régionales U19 garçons servira de détection des joueurs qui formeront les Barea de Madagascar en vue de la participation malgache à la Cosafa Cup U20G» réitère l’équipe de la Fédération. Cette coupe des sélections régionales se joue sur trois étapes, comme le championnat de Mada­gascar D2 et le sommet national de football féminin. Vingt-deux sélections des ligues régionales disputeront la première phase qui s’étalera du vendredi 6 au lundi 8 janvier. Les équipes en lice sont réparties en huit groupes. Huit villes abriteront ainsi cette phase inaugurale. Dans la partie Nord de l’île, les sélections du Sava et Diana évolueront à Antalaha dans groupe A, et trois équipes dont celles du Boeny, Sofia et Melaky à Mahajanga, dans le groupe B.

Huit équipes

La poule C à Tsiroano­mandidy est composée de Bongolava, Itasy, Betsiboka et deux sélections à Tolagnaro dans le groupe E à savoir Androy et Anosy. Trois équipes, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra mangoro, évolueront dans la poule D à Toa­ma­sina. Et les trois autres sites de compétition sont le groupe F à Ihosy (Ihorombe, Sud-Ouest, Haute matsiatra), le groupe G à Antsirabe (Vaki­nankaratra, Menabe, Anala­manga) et la poule H à Manakara (Vatovavy fitovinany, Amoron’Imania, Sud-Est). Les mieux classées de chaque poule, huit équipes en tout, se qualifieront à la deuxième phase qui se déroulera du 25 février au 5 mars. Ces huit qualifiées seront réparties en deux poules de quatre et les deux mieux classées de chaque groupe joueront le Final Four ou la Poule des As vers la fin mars ou début avril.