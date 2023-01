ÉCHOS DES FÊTES – Quarante-neuf personnes interpellées

La sécurisation du réveillon et du Nouvel An s’est super bien passée dans la capitale. Deux mille vingt-et-un policiers ont été mobilisés. Résultat, quarante-neuf présumés malfaiteurs ont été capturés. Parmi les suspects, un a commis un vol avec effraction. Quatorze détrousseurs sur vingt ont été pris en flagrant délit. Quatre ont perpétré des vols simples et deux des larcins. Un s’est fait cueillir pour tentative de vol. Cinq autres ont dû être mis en examen de situation à cause de leurs gestes douteux. Les seize derniers ont été appréhendés en état d’ivresse sur la voie publique. La police a constaté six accidents de la circulation qui ont fait un mort. La victime a été transportée à la morgue. Le corps d’un autre défunt découvert dans la ville y a également été déposé. Les deux cadavres en dépôt ont été enregistrés dans le registre du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHUJRA). Des blessés d’accidents de la circulation figurent parmi les cent quatre-vingt dix-huit patients venus consulter le service des urgences de l’établissement ce weekend.