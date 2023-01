BOISSONS – D-Lain sort sa marque de champagne

Le chanteur malgache Lalaina Ratolojanahary, dit D-Lain, a lancé sa marque de champagne D-Lain à Tuléar la semaine dernière. Le projet de D-Lain a porté ses fruits. Amateur de vin et de champagne, il a réussi à créer sa propre marque de champagne portant son nom d’artiste. Cela fait un an qu’il élabore ce projet mais c’est vers la fin de l’année 2022 qu’il l’ a dévoilé pour la première fois dans sa terre natale. Le champagne D-Lain est mis en bouteille en France par la maison de champagne Charles Clément. Il est élaboré avec 70 % de chardonnay, dont 25 % de vin de réserve, et 30 % de pinot noir, des composants importés. « C’est par amour du vin et du champagne que l’esprit de créer ma propre marque m’est venu. Il se distingue surtout par sa grande finesse et sa légèreté, en plus de son caractère ample, équilibré, frais en attaque, suave et long. Le plus difficile dans la réalisation du projet a été de convaincre la maison de champagne Charles Clément » affirme D-Lain le chanteur. Le champagne D-Lain n’est que le début de la création de l’artiste. Il envisage aussi de sortir une gamme de vêtements d’été et de parfums portant son nom, en plus d’autres grands projets sur l’hôtellerie et le tourisme dans le pays.