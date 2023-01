BILAN COVID-19 – Deux décès et quinze cas en une semaine

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 observe une nette diminution en une semaine. La situation épidémiologique entre le 24 et le 30 décembre fait état de trois cent quatre-vingt-et-un tests effectués. Le dernier bilan indique deux nouveaux décès en une semaine. Le bilan hebdomadaire annonce soixante-sept cas actifs. Deux personnes sont dans la forme grave de la maladie. Analamanga détient le plus nombre de cas par rapport aux autres régions, avec huit cas actifs en une semaine, trois dans la région Mahatsiatra Ambony et trois dans la région Diana et un cas dans la région Atsinanana. Aucune guérison n’a été répertoriée. Malgré une nette baisse des nouveaux cas, les médecins encouragent le maintien des gestes barrières surtout après les fêtes de fin d’année. Dans les lieux publics, la sensibilisation par rapport au port de masque reste en vigueur. Dans les transports en commun, le port de masque devient rare. « Il faut veiller à bien porter les masques, surtout pour les personnes vulnérables et les personnes à risque à la COVID-19 », indique ce médecin.