ATHLÉTISME-STAGE – Chine, Sénégal et Kenya comme destinations

Tout se précise. À 8 mois du début de la onzième édition des Jeux des îles de l’océan indien qui auront lieu à Madagascar, du 25 août au 3 septembre prochain, trois destinations sont prévues pour l’athlétisme. La Chine accueillera les courses de vitesse comme l’épreuve reine des 100m, le 200 m ainsi que certaines disciplines techniques. Le Sénégal, plus précisément Dakar, a été choisi pour d’autres disciplines, et le Kenya recevra les athlètes spécialistes de courses de fond et de demi-fond. Le point qui reste à éclaircir sera la date de départ car chercher de belles performances ne pourra se faire en quelques mois. L’État doit accélérer tout.