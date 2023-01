ACCOUCHEMENT – Les cas urgents affluent à la maternité de Befelatànana

Des parturientes arrivent à la maternité de Befelatànana, en état critique. Les professionnels de santé affirment que des complications pendant l’accouchement sont évitables.

L’équipe de garde du service d’urgence du centre hospitalier universitaire Gynécologie-obstétricale Befelatànana (CHU GOB) a été en alerte, dimanche matin. Une femme s’est présentée dans cet hôpital, avec une rupture utérine. Après les premiers soins, le personnel de garde l’a fait monter, directement, au bloc opératoire, au premier étage de l’hôpital. Les professionnels de santé ne perdent pas une minute, cette femme doit être opérée en urgence.

« Nous ne savons pas si elle va s’en sortir ou pas », regrette un professionnel de santé. Ce cas n’est pas isolé. Les cas urgents affluent dans cette maternité de référence. Son service des urgences et son bloc opératoire sont, souvent, débordés. « Je n’ai pas pu me reposer même une minute, depuis hier. Nous avons eu dix patients au bloc. Ce n’est pas beaucoup par rapport au nombre de parturientes admises au bloc, durant le réveillon de Noël, mais la plupart des patientes ont été dans un état critique », indique un agent de santé.

Cas de complications

Les professionnels de santé regrettent le fait que des patientes ne viennent à l’hôpital qu’en dernier recours. « Certaines ont été déjà opérées à la naissance de leur premier enfant, car leur bassin est étroit. à la deuxième grossesse, elles cherchent des solutions, ailleurs, pour éviter la césarienne. C’est, seulement, lorsque l’accouchement échoue là où elles sont, qu’elles viennent à l’hôpital. Souvent, leur état est déjà critique lorsqu’elles arrivent chez nous. Leurs familles mettent la pression sur nous. Et si jamais, un décès survient durant l’intervention, c’est l’hôpital que leurs familles tiendront pour responsables », déplorent des médecins et des sages-femmes. Les professionnels de santé exhortent aux femmes enceintes, d’effectuer des consultations prénatales. « Les problèmes que peuvent survenir durant la grossesse et pendant l’accouchement, seront détectés lors de ces consultations prénatales. Et des décisions pourront être prises à l’avance, pour éviter des complications », indiquent nos sources. Ils encouragent, par ailleurs, les mères, d’accoucher dans un centre de santé équipé.