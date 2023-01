1ER JANVIER 2023 – Une pluie de bénédiction

Chaleur, pluies et coupures intempestives d’électricité. Ce sont les mots qui peuvent résumer la célébration des fêtes de fin d’année et du 1er janvier 2023 à Mahajanga. Les temps changent car autrefois, la météo pluvieuse intervenait dès Noël. Mais cette année, le climat était sec jusqu’au 1er jour du nouvel an. Plusieurs semaines auparavant, une chaleur caniculaire a frappé la Cité des Fleurs, la pluie était rare. La saison des pluies elle-même était très en retard. Dimanche, un gros orage a éclaté, accompagné de plusieurs coups de tonnerre, vers 6h15. La foudre est même tombée par deux fois. La pluie est tombée pendant plus de deux heures. L’électricité était coupée deux fois dans les quartiers de Tsaramandroso ambony, Mahavoky et alentours, de 7h du matin jusqu’à 8h30. Le courant était aussi coupé deux fois durant les cultes. Ces séries de délestages avaient déjà frappé la ville depuis plus de dix jours avant Noël. Jusqu’à hier, des microcoupures ont été constatées dans plusieurs fokontany. Les robinets et pompes à eau des foyers sont également à sec à longueur de journée. Aucune goutte ne coule dès 5h du matin. Il faut attendre minuit pour pouvoir remplir des récipients et prendre sa douche ainsi que pour faire la vaisselle. Ces interruptions sont dues en grande partie à une insuffisance de carburant pour alimenter les machines de la Jirama.