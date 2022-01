Toliara – Les habitants ratent le discours présidentiel

Une coupure de courant pendant neuf heures de temps a fait manquer le suivi de l’essentiel du discours présidentiel diffusé sur les chaines publiques, à la population de Toliara.

Encore des fêtes célébrées dans le noir. Le 31 décembre 2021, une coupure de courant survient dans trente quartiers de la ville de Toliara vers midi. Trois départs de distribution d’électricité sur les six disponibles pour la cité du soleil ont fait défaut, selon la Jirama Toliara. Une panne de groupe de la société ENELEC, prestataire en fourniture d’électricité pour Toliara, en est à l’origine, selon les précisions. Aussi, Tanambao, Mahavatse, Betania , Ampasikibo, Andabizy, Scama, Betsingilo, Hopitaly be, Amborongony, Tsimenatse, Amorondriake, Mahavatse, Ankiembe, Sans fil entre autres, n’ont pas eu droit à l’électricité. Les salons de coiffure ont été les grands perdants de cette panne d’électricité.

Des femmes voulant se faire une beauté pour être sur leur 31, malgré le peu d’animations organisées dans la ville, ont été plus que déçues. Beaucoup de clientes des coiffures ont eu leurs cheveux à moitié finis, d’autres sont rentrées bredouilles après avoir attendu des heures dans l’espoir que l’électricité revienne. Les dernières finitions des tresses, les seules possibles à réaliser sans courant, les maquillages, les manucures et pédicures et les extensions de cils, se sont passés à l’extérieur des salons de coiffure, profitant de la petite lueur du soir.

Incendie

La lumière n’est revenue qu’à 21h. Les nourritures dans les congélateurs sont aussi victimes de la panne de courant. Des restaurants moyens, ne possédant pas de groupes électrogènes ont vu leur nourriture avariée en raison de la chaleur. Et pas que les restaurants, de nombreuses familles se sont plaintes des congélateurs hors d’usage. « J’ai acheté pour pas moins de 400 000 ariary de nourriture, sensée être conservée pour cinq jours– une semaine en cette période de fête. Mais à défaut d’électricité, poulets, yaourts, fromages, charcuterie sont à jeter », regrette une mère de famille. Le discours présidentiel de 20h le 31 décembre n’a pu être entendu ni sur les ondes nationales ni à la TVM. Des pétitions en ligne se sont organisées sur les réseaux sociaux pour aller « incendier » la station de la Jirama à Andranomena. « C’est inacceptable qu’un jour de fête, la Jirama nous joue des tours. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas contents du service fourni par la Jirama. L’État devra prendre de sérieuses dispositions pour Toliara», peut-on lire sur les réseaux sociaux.

En effet, ce n’est pas la première fois que des pannes surgissent mais cette année, la fourniture en électricité a exceptionnellement fait défaut les jours de fête. Le 25 juin, Toliara a connu un black-out total. Le 24 décembre, aux préparatifs de Noël, le courant a également fait défaut. Les pannes de courant entrainent le plus souvent des coupures d’approvisionnement en eau. Et c’est la pagaille pour de nombreux ménages, à la merci du mauvais service de la compagnie d’eau et d’électricité.