Sport automobile – Année d’élection à la FSAM

L’année 2022 marque la fin du cycle quadriennal à la Fédération de Sport Automobile de Madagascar. Comme en 2018, la FSAM doit procéder à une élection fédérale vers le mois de mars. Le scrutin doit prendre place avant le coup d’envoi de la saison. Précisons que le championnat de slalom ouvre habituellement le bal, vers la mi-mars ou la fin-mars.

La FSAM est actuellement dirigée par Jimmy Rakotofiringa. Il avait été réélu en 2018, après avoir battu son unique adversaire dans la course à la présidence, en l’occurrence le pilote de karting John Andry Ratoby. Quatre ans après, on scrute sa prochaine décision, pour savoir s’il se représentera. On reste également à l’écoute des autres parties prenantes, pour connaître l’identité de ou des autres éventuels candidats.

La seule certitude au­jourd’hui, c’est que le sport automobile a tourné à plein régime durant ce dernier mandat. Et ce, grâce aux efforts incessants de son comité directeur, composé d’une dizaine de membres. Certes, il y a eu la saison blanche de 2020 en raison de la crise sanitaire. Mais il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Toutes les disciplines sportives étaient logées à la même enseigne. Mais hormis cette année noire, la FSAM et ses clubs affiliés ont parfaitement mené à terme les autres saisons.