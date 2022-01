Réveillon – La fête en famille plus prisée

Comme chaque année, la nuit de la Saint Sylvestre reste un évènement incontournable pour passer du temps en famille, La plupart des tananariviens ont choisi de rester chez eux pour cette fête. Organiser des repas, ou encore faire une soirée grillade en petit comité ont été au menu. « Seulement les proches ont été invités. On célèbre la fête de fin d’année avec des repas en famille malgré un budget serré », décrit Falitiana, une mère de famille habitant à Ampasampito. D’autres ont par contre organisé une célébration en grande pompe. Dans les centres-villes où les illuminations de la fête de Noël attirent encore plus de visiteurs durant le réveillon, comme c’est le cas à Antanani narenina et Analakely. «On a préféré sortir de la maison et profité de la fête avec les lumières qui brillent dans le centre- ville », confie Mirana. D’autres ont préféré passer les dernières heures de l’année 2021 à l’Église où les cultes ont débuté vers 18h le soir pour la plupart, comme c’était le cas à Andrefan’Ambohija nahary où la célébration de la nouvelle année s’est faite avec les fidèles de l’Église Vahao ny Oloko. La présence du coronavirus n’a pas empêché les gens de se féliciter une bonne année. Les contacts directs sont pourtant parmi les gestes interdits. Une poignée de main pour se saluer mutuellement en famille en ces périodes de fêtes. Malgré la situation sanitaire, la population tananarivienne a essayé de profiter de la fête de fin d’année et du nouvel an.