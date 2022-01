Recherche de produits chimiques pour le bien-être des humains : Une brève étude de cas sur les PED

Lorsqu’il s’agit de substances de performance, toutes ne sont pas illégales. Certaines drogues sont utilisées à des fins médicales pour améliorer les performances et le fonctionnement de l’être humain. Les substances diffèrent parce que la liste des research chemicals en France serait différente de celle de l’Allemagne. C’est pourquoi différentes substances sont autorisées dans différents endroits.

Substances destinées à améliorer les performances

Les PED sont très courants chez les jeunes des pays développés et en développement. Connus officiellement sous le nom de drogues améliorant les performances, ils sont consommés pour tous les avantages qu’ils offrent aux utilisateurs. Ces substances sont utilisées pour améliorer les performances de toute activité physique chez l’homme. Tous les PED ne sont pas mauvais. Mais il existe de nombreux PED interdits dans les sports. Ces PED sont consommés d’une manière que l’on appelle le dopage. Le dopage est un phénomène répandu dans notre société moderne qui pose actuellement un problème dans les sports. Il est interdit aux culturistes et aux athlètes d’utiliser des PED.

Sports et substances améliorant les performances

En raison de l’influence qu’ils exercent sur les athlètes et autres sportifs, les PED sont largement utilisés pour améliorer les performances d’un athlète. Dans le sport, les athlètes prennent généralement des substances appelées aides ergogéniques, connues pour améliorer leurs performances. Les étudiants consomment également des nootropiques, connus pour améliorer leurs performances scolaires. Les PED sont également utilisés par les militaires. Ils les aident à améliorer leurs performances au combat. Bien que l’utilisation des PED soit généralement qualifiée d’abus de substances, elle a aussi ses utilisations légitimes.

Drogues améliorant les performances : Que vont-ils faire pour moi ?

Si vous prenez des PEDs spécifiques, ils seront utilisés pour apporter certaines améliorations aux organes internes de votre corps. Il existe différents types de PED. Il s’agit de

1). Les anabolisants: Ils sont utilisés pour développer les muscles. Les hormones de croissance humaine et les stéroïdes en sont de bons exemples.

2). Stimulants: Utilisés pour améliorer la vigilance et la concentration de l’utilisateur. Ces types de PED sont généralement courants chez les étudiants et les professionnels. Ils sont également connus pour améliorer les performances athlétiques et cognitives.

3). Aides ergogéniques: Ce sont des substances consommées par les athlètes et utilisées pour améliorer les performances. Il s’agit de diverses drogues qui affectent généralement les performances physiques de l’utilisateur. Il s’agit de drogues comme le méthylphénidate et l’amphétamine.

4). Biomolécules humaines: Il s’agit de composés présents naturellement chez l’homme et dont on sait qu’ils ont des effets médicaux établis sur la composition de l’organisme lorsqu’ils sont supplémentés correctement.

5). Adaptogènes: Ce sont des plantes qui sont utilisées pour soutenir la santé grâce à des effets non spécifiques. Elles sont utilisées pour annuler les effets de nombreux facteurs de stress physiques et environnementaux car elles sont relativement sûres. Elles ne s’accompagnent pas non plus d’effets secondaires.

6). Nootropiques: Les nootropiques sont également connus sous le nom d’amplificateurs de cognition et peuvent être utilisés pour améliorer les capacités cognitives générales par une amélioration de la mémoire. Ils peuvent également être utilisés pour influencer d’autres parties du contrôle cognitif.

7). Les antidouleurs: Les antidouleurs sont des substances essentielles qui peuvent être utilisées pour abaisser le seuil de douleur de certaines activités. Les analgésiques peuvent être utilisés pour soutenir les performances de l’utilisateur au-delà du seuil de douleur typique. Certains analgésiques sont utilisés pour élever la pression sanguine tout en augmentant l’apport d’oxygène aux cellules des muscles. Les athlètes sont autorisés à utiliser des analgésiques dans la mesure où ils sont utilisés pour soigner des blessures. En revanche, ils ne sont pas autorisés à utiliser des stupéfiants délivrés sur ordonnance qui ont un niveau de puissance élevé.

8). Sédatifs: Les sédatifs sont généralement utilisés dans des sports tels que le tir à l'arc. Les sédatifs sont utilisés pour assurer la précision de la visée et la stabilité des mains, qui sont très utiles dans ce sport.