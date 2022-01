Football – Orange Pro League : Reprise du championnat à huis clos

La quatrième journée de l’Orange Pro League est prévue à la fin de cette première semaine de janvier. L’association CFEM prévoit de maintenir le huis clos pour plusieurs rencontres.

COVID oblige, encore et toujours. La reprise de l’Orange Pro League sera soumise à plusieurs conditions. La crise sanitaire s’est de nouveau intensifiée ces dernières semaines. En témoigne l’augmentation du nombre de contaminés et de personnes décédées. L’association des Clubs de Football Élites de Mada­gascar, en charge de l’organisation du championnat national D1, doit donc s’adapter. « Le huis clos sera maintenu pour trois régions, à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Haute Matsiatra », confirme-t-on auprès de la CFEM.

La compétition s’était arrêtée à l’issue de la troisième journée, à la mi-décembre 2021. Plusieurs matches s’étaient alors joués sans public. Cette mesure restera donc en vigueur pour la quatrième journée, qui se tiendra à la fin de ce t te première semaine de janvier 2022. Les affiches concernées sont Cosfa # Ajesaia au stade de Mahitsy, Disciples FC # CFFA au stade Vélodrome d’Antsirabe, Mama FCA # JFC et Zanakala # Elgeco Plus au stade d’Ampa­sambazaha à Fianarantsoa.

D’autres dispositions pourraient venir s’imposer, pour que l’Orange Pro League puisse respecter son calendrier initial. En effet, l’association CFEM doit se réunir ce mardi.

Santé

La poursuite de la compétition, tout en préservant la santé des acteurs du championnat, figurera au centre des débats. « Procéder à des tests ? On ne sait pas encore. On verra mardi », rajoute-t-on auprès de la CFEM. Si l’on se réfère à ce calendrier, la saison régulière doit se terminer au mois d’avril. Tandis que les Playoffs doivent se conclure au mois de juillet. Un éventuel report engendrerait des conséquences considérables. Voilà pourquoi l’association s’attellera à trouver les solutions adéquates, afin de respecter la programmation établie au début de l’exercice.

Avant la quatrième journée de ce week-end, une hiérarchie commence à prendre forme, même s’il est encore trop tôt pour se prononcer. Fosa Juniors (9 pts) caracole en tête de la conférence Nord, avec trois victoires en trois apparitions. Le club majungais devant l’Ajesaia (7 pts), Cosfa (5 pts) et l’Uscafoot (4 pts). Du côté de la conférence Sud, Elgeco Plus (7 pts) occupe le fauteuil de leader devant CFFA (6 pts), Zanakala (6 pts) et 3FB (4 pts). Pour rappel, les quatre premiers du classement se qualifieront pour les Playoffs, au terme de la saison régulière.