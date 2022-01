Bilan coronavirus – Le nombre de nouveaux cas monte en flèche

Les chiffres sur le coronavirus augmentent de jour en jour notamment dans la région Analamanga. Quarante personnes sont décédées à la suite de cette maladie dans tout le pays.

Analamanga es t toujours l’épicentre de la maladie avec mille six cent vingt sur les deux milles-cent cinquante-cinq nouveaux cas confirmés dans toute la Grande île entre le 25 et le 31 décembre. Le nombre de nouveaux cas a été détecté sur près de dix mille tests effectués. Les chiffres restent inquiétants dans le pays qui totalise deux mille cent cinquante-cinq cas jusqu’à présent.

Le bilan épidémiologique entre le 25 et 31 décembre rapporte mille neuf cent quatre vingt-cinq nouveaux cas dont cent soixante-dix ont été recensés par tracing contact. Deux cent soixante quinze personnes sont dans une forme grave de la maladie. Dans la région Atsimo Andrefana, quatre vingt neuf nouveaux cas ont été détectés, trente-deux dans la région Atsinanana, quatre vingt et-un dans la région Diana, quatre dans l’Alaotra Mangoro, trente-huit dans la Haute Matsiatra, dix dans l’Itasy, quarante-quatre dans la région Anosy, un dans Analanjirofo, un dans la région Amoron’i Mania, trois dans la région Menabe, quarante-trois dans les régions Vatovavy et Fitovinany, onze dans la région Sava, six dans la région Boeny.

Troisième vague

Cent vingt-deux cas ont été répertoriés dans la région Vakinankaratra tandis que onze cas ont été recensés dans la région Sava et Atsimo Atsinanana enregistre vingt quatre nouveaux cas. Le bilan épidémiologique fait état de quarante décès en une semaine. Ce qui ramène le nombre de cas de coronavirus à trente-deux mille deux cent-cinq cas depuis le mois de mars 2020.

Après la fête de Noël, la hausse des nouveaux cas a été remarqué. Malgré des règles sanitaires imposées, entre autres le port de masque et la distanciation sociale. Les mesures barrières sont parfois oubliées pendant la période festive. Le président de la République lors de son allocution le 31 décembre a déclaré qu’il faut se préparer à la troisième vague de la pandémie du coronavirus. Andry Rajoelina a souligné que la vigilance est de mise face à la maladie à coronavirus, notamment le respect des gestes barrières. Durant son intervention sur les chaînes audiovisuelles publiques en marge de la fête de fin d’année, le président de la République n’a pas manqué de sensibiliser la population sur les mesures préventives dont la campagne de vaccination.