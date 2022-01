Bébés du Jour de l’an – Naissance miraculeuse de Sariaka Elisé

Double joie pour les parents de Sariaka Elisé, puisque leur enfant est né le jour de l’an.

Après des heures de travail en salle d’accouchement, Randrianasoloniana Sariaka Elisé pointe le bout de son nez dans la salle d’accouchement de la maternité du centre Hospitalier Universitaire Gynécologie Obstétrique (CHUGOB) Befelatanana vers 8H15 du matin de la nouvelle année 2022. Parmi les enfants qui ont vu le jour au début de la nouvelle année, Elisé, un petit garçon se porte bien malgré quelques difficultés durant l’accouchement. Sa mère, une jeune femme de 17 ans a commencé le travail d’accouchement vers 4h du matin. «C’était un peu dur, la contraction avait débuté vers 2 heures du matin alors qu’on était encore à la maison, mais le bébé n’est arrivé que vers 8h15 du matin», affirme Tafitasoa Liza. Dès que Liza a su que le bébé allait naître, elle est partie avec son mari. Sans moyen de transport, ils ont marché depuis leur maison dans le fokontany Mananjary Ouest vers la maternité Befelatanana. «On n’a pas assez d’argent pour payer le frais d’un taxi ville. On a dû marcher vers 2h du matin dès la première contraction. On est arrivé à la maternité après une heure de route », livre la maman de Sariaka Elisé.

Pas de budget

La mère du petit garçon ne cache pas sa joie à cette naissance qu’elle qualifie de miraculeuse. «Le père de mon enfant et moi sommes heureux d’accueillir notre petit garçon. C’est une bénédiction puisque les deux ainés d’Elisé sont morts nés», confie la mère du nouveau-né. Aucune fête du nouvel an n’a été célébrée en attendant l’arrivée de son bébé, selon l’explication du père de l’enfant. « On était concentré sur l’arrivée du bébé, la naissance a été prévue vers la fin du mois de décembre, puis il est arrivé au premier janvier», explique le père. Cinq bébés sont arrivés le jour de l’an 2022 au niveau de la maternité du CHUGOB, Elisé était le quatrième enfant. Tandis que le premier bébé avait pointé son nez vers 2h25 du matin.

Les parents n’ont pas préparé de budget spécifique pour l’arrivée de leur bébé. On n’avait pas assez d’argent mais on essaie d’acheter les accessoires et kits nécessaires ainsi que les médicaments pour cette nouvelle journée. L’équipe de garde pour le réveillon était à pied d’œuvre pour accueillir les mères arrivées au niveau de cette maternité. Elle est composée de sages-femmes, médecin interne, des gynécologues et des internes ainsi que des anesthésistes au cas où l’intervention par césarienne est nécessaire. Pour l’année 2020, près de quatre mille quarante-sept accouchements par voie basse ont été effectués, pour deux mille cinq cent quatre-vingt césariennes.