Analavory – Une sortie de route fait six morts

Un bébé et cinq autres personnes sont décédés dans un accident, le 31 décembre, à Antanetimboahangy Analavory. Leur taxi-brousse a quitté la route.

2021 s’est achevé lugubrement. Six morts, dont un bébé de douze mois, ont été déplorés dans la sortie de route d’un taxi-brousse, une Mercedes Sprinter, le vendredi 31 décembre, à Antanetimboahangy Analavory.

Les treize autres passagers ont été sérieusement blessés. Le chauffeur s’en est sorti presque indemne. Le véhicule a subi d’importants dégâts, estimés à 75%, selon le constat des gendarmes de la brigade d’Analavory.

Le taxi-brousse dessert Anosibe Ifanja et Antanana­rivo. Cette fois, il transportait sa propriétaire et toute sa famille pour assister à des funérailles dans la capitale. Le pire s’est produit au moment où il a abordé un léger tournant. La pluie diluvienne de la veille a provoqué une coulée de boue sur une partie de la chaussée.

Évacuation

Le conducteur ne l’a pas remarquée et a roulé dessus en accélérant. Suite à une embardée, le minibus s’est renversé et a glissé sur l’accotement jusqu’à environ quarante mètres où il a percuté les souches de deux goyaviers. Le choc n’a pas pu l’immobiliser. Il a fait trois tonneaux avant de retrouver sa position normale dans une rizière.

Cinq gendarmes se sont rendus sur les lieux de l’accident après avoir reçu l’alerte vers 3h10 du matin. À leur arrivée, ils ont observé deux corps sans vie allongés au bord de la route. Puis, ils ont poussé le véhicule pour pouvoir récupérer une autre dépouille bloquée en dessous.

Des taxis-brousse de Tsiroanomandidy qui y sont passés à cette heure-là ont déposé les blessés au centre hospitalier de référence régionale d’Itasy, à Miari­narivo. Malheureusement, deux d’entre eux ont rendu leur dernier souffle en cours d’évacuation et un autre au service de réanimation.

« Les six passagers qui ont perdu la vie sont le bébé, la propriétaire de la Mercedes et sa fille de 22 ans, un couple et leur proche », a-t-on énuméré.

Les autres victimes se trouvent toujours à l’hôpital. Elles souffrent de polytraumatismes, d’après des bribes d’information glanées. Elles seront entendues à la gendarmerie dès que l’équipe médicale le permettra.