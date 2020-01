15e RFC – L’appel à films continue

La 15e Rencontres du film court de Madagascar ou RFC se met en place. Les inscriptions, pour présenter une œuvre qui rentrera en compétition, se clôtureront le 15 janvier prochain. Il reste quelques jours aux intéressés pour réagir.

Seuls peuvent être inscrits les films qui ont été produits après le 1er janvier 2019, n’excédant pas trente minutes, ne pas avoir été diffusés sur internet. Le film doit présenter les caractéristiques d’une œuvre cinématographique de court-métrage, et être inscrit par l’un des ayants-droit du film. Il ne doit pas avoir été inscrit au festival des RFC lors des éditions précédentes. Un réalisateur ne pourra inscrire qu’un seul film. Voilà les règles de base pour s’inscrire au RFC. Les règlements du concours sont disponibles sur la page facebook Rencontres du film court de Madagascar.

« Les Rencontres du Film Court ont pour but de promouvoir la rencontre de professionnels ayant une activité significative de réalisation, production, diffusion ou promotion en lien directe avec le court-métrage. La 15e édition du RFC se tiendra du 17 au 25 avril prochains. Chaque année, on apporte une autre dimension à ce festival. On va marquer cette quinzième édition d’une belle manière », explique Laza Razanajatovo, l’initiateur de ce projet.