Pluies orageuses au rendez-vous

Les conditions météorologiques seront favorables aux pluies orageuses avec des vents violents, des grêles et des foudres sur la partie Est des hautes terres, les parties Nord-Ouest, Sud et Sud-Est du pays dans les trois prochains jours.Un temps nuageux sera attendu au Melaky et Menabe. La température maximale atteindra les 37°C. Comme au jeudi, des pluies orageuses localement abondantes avec des rafales de vent et des grêles seront prévues sur les régions: Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Andrefana.