NJournée mondiale de l’inclusion des personnes handicapées

La journée mondiale de l’Inclusion des personnes handicapées, a été célébrée lundi dernier, dans l’enceinte de la direction régionale de la santé publique Boeny à Mahabibo.

Des consultations ophtalmologiques gratuites, des tests gratuits d’infection oculaire et de cataracte, ORL ainsi que diverses maladies ont illustré la journée.

Le service de rééducation et d’adaptation fonctionnelle de l’hôpital Androva était aussi présent durant la célébration ainsi que le CBM Global disability inclusion. Cet événement entre dans la mise en œuvre du partenariat à travers le 3P (Partenariat Public-Privé) entre le ministère de la Santé et le CBM global disability inclusion.

Le CBM accueille les personnes handicapées en les aidant et en offrant des soins au public et collabore avec la région Boeny pour fournir des lunettes aux enfants albinos ou varira.