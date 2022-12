MALADIE VIRALE – L’état affirme la propagation d’une forte grippe

L’état réagit face à l’augmentation des personnes touchées par la grippe. Il recommande le respect des gestes barrières.

Des enfants et des adultes grippés envahissent les centres de santé. La circulation d’une forte grippe a été communiquée, lors du conseil des ministres, mercredi. Le virus responsable de cette maladie contagieuse n’a pas été précisé. Mais il provoque les mêmes symptômes que la maladie à coronavirus, notamment, des toux, et la fatigue. Ce virus se propagerait dans l’air et les enfants sont ses principales victimes, étant donné leur vulnérabilité.

Des hôpitaux commencent à être débordés. « Nous pouvons encore accueillir des patients, pour le moment, bien que le nombre de nos patients ait augmenté. », lance un médecin d’un hôpital Mère-enfant. Des salles de classe sont vides. « Sur mes trente élèves, il n’y a que huit qui sont présents en classe. Les autres sont malades », indique une enseignante d’une classe préscolaire à Antohomadinika.

Plusieurs virus

Plusieurs établissements scolaires ont demandé aux parents d’élève de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, en cas de fièvre ou de toux. Quelques-uns ont même décidé de suspendre leurs cours, jusqu’à ce jour. « Nous ne reprenons nos activités que lundi, car beaucoup d’élèves sont malades dans notre établissement », affirme une autre enseignante d’une classe primaire. Des médecins soupçonnent la maladie à coronavirus chez ces personnes qui présentent ces symptômes de la grippe.

Notre source auprès de cet hôpital Mère-enfant affirme, pourtant, qu’il n’y a pas beaucoup de cas positifs, sur les enfants hospitalisés qui effectuent un test de dépistage de la Covid-19. « Plusieurs virus circulent, en ce moment, autres que la Covid-19 », précise-t-elle. Covid-19 ou pas, les médecins recommandent le respect des gestes barrières, pour éviter ces maladies contagieuses. La grippe ou la maladie à coronavirus, peut bien provoquer des complications, notamment, chez les vulnérables. L’état va, de ce fait, reprendre les sensibilisations sur le respect des gestes barrières dans les lieux publics, dans les endroits clos, et dans les moyens de transport en commun. Il n’y a pas encore de changement de comportement, jusqu’à hier.