KOLOTSAINA MAROLOKO – Diverses activités culturelles à l’Université

Le festival international «kolotsaina Maroloko» mettra en avant la diversité culturelle malgache et étrangère durant la deuxième édition qui se tiendra le 15 et 16 décembre à Ankatso. Pendant deux jours, l’association des étudiants de l’Université va stimuler culturellement. L’événement sera marqué par un grand carnaval culturel, des Stands d’expositions, des concours, des conférences scientifiques ainsi que diverses animations et démonstrations. Rakotomalala Nirina, le chef du département des sports et de la culture auprès de l’université, a déclaré que «les étudiants de langue russe, coréenne et française participeront et montreront la culture et le savoir faire faire du Pays». Il a confirmé la présence des organisations régionales qui présenteront les tenues et les danses qui différencient chaque région de Madagascar.«Le festival a pour objectif de connecter les étudiants, d’apprendre à se connaître, ainsi que le partage d’expérience» ajoute-t-il.