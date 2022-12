KARATÉ – Championnat d’Afrique – La délégation conduite par Solofobe accréditée

Les Championnats d’Afrique de Karaté en cadets, juniors et seniors (hommes et dames) débuteront ce jour à Durban, en Afrique du Sud. Madagascar est représentée par deux délégations : l’une conduite par le président de la Fkm Solofobarijaona Andriana-vomanana, reconnue par les instances internationales et l’autre dirigée par Emile Ratefinanahary. Les deux délégations dirigées chacune par leur président respectif ont procédé aux démarches pour l’acquisition de l’accréditation au jeu et les deux délégations ont chacune obtenu la sienne mais à la différence près : les combattants conduits par Solofobarijaona Andrianavomanana portent le nom de Madagascar tandis que ceux conduits par Emile Ratefinanahary portent le nom de WKF refugiés.

Les championnats d’Afrique de karaté 2022 est la vingt-et-unième édition des championnats d’Afrique de karaté. Par rapport aux autres adversaires, les combattants de l’Afrique du Sud et des pays maghrébins sont en cran au-dessus mais cela n’enlève en rien le savoir-faire des athlètes malgaches surtout en kata. Nous avons contacté Mamy Rahantason qui a accompagné l’autre délégation malgache et il a expliqué que « les combattants ne doivent pas être victimes de cette querelle, c’est pourquoi ils sont ici pour prendre part à cette joute continentale ». La délégation conduite par Solofobarijaona Andrianavomanana compte neuf athlètes et ils prendront part en kata individuel et par équipe, en kumité.