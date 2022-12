FORMATION PROFESSIONNELLE – La première attestation de compétence en braille délivrée

Une attestation de compétence et de fin de formation en braille sera gracieusement octroyée aux personnes ayant suivi des formations auprès des Établissements d’ enseignement technique et la formation professionelle (ETFP), de la Grande île. Les apprenants étant des personnes malvoyantes c’est la première fois qu’une attestation de compétence soit délivrée en braille. «Une toute première à Madagascar, Madame la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), Gabriella Vavitsara Rahantanirina, accorde une attention particulière aux personnes considérées étant malvoyantes», indique le communiqué du METFP sur sa page. Ainsi, la notion de l’inclusivité est renforcée. Il s’agit d’accorder une mention particulière pour la formation des personnes en situation de handicap et des autres groupes vulnérables. Actuellement le METFP œuvre dans la promotion de l’éducation et la formation professionnelle inclusive, un lieu de formation sûr, sécurisé et inclusif où les gens de différentes diversités peuvent apprendre; et permettant aux bénéficiaires d’accéder à l’auto emploi et au marché du travail est mis à disposition des personnes en situation de handicap.