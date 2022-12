FOOTBALL – CHAN – Les Barea joueront quatre matches amicaux

Les présélectionnés en vue de la phase finale du Chan disputeront quatre matches amicaux avant le jour-J. Les Barea joueront le premier match test le 17 décembre à Mahamasina.

Plus que six semaines. Le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro» a dévoilé hier au siège de la fédération malgache de football à Isoraka les tente-six présélectionnés en vue du Championnat d’Afrique des nations. La phase finale de cette joute continentale se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le président de la commission de la communication au sein de la fédération Jocelyn Razafimamonjy a annoncé officiellement hier la tenue de quatre matches amicaux que vont disputer les Barea avant le jour-J. «Le premier aura lieu le 17 décembre au stade Barea à Mahamasina contre une sélection des joueurs évoluant à La Réunion dont quatorze expatriés et six Français» a mentionné Jocelyn Razafimamonjy. Dans la liste entre autres cinq joueurs de Jeanne d’Arc comme Charles Gladyson, deux joueurs du Tampon FC en l’occurrence le défenseur Mamy Nirina Gervais Randrianarisoa et Bourahim Jaotombo, le défenseur de JS St Pierroise l’ancien Barea à la CAN 2019 Pascal Razakanantenaina dit «Bapasy», Théodin Ramanjary de Ste Susane, Jimmy Simouri de St Denis FC, l’attaquant de JS Ste Rosienne Fabrice Rakotondraibe ou aussi Voavy Faralahy de l’AS Capricorne,… Cette sélection de La Réunion dirigée par Asman Abdou, coach de Ste Jeanne d’Arc et coach également de Tsaramandroso Formation, le club de Boeny qui vient d’accéder en Pro League, effectuera elle aussi un regroupement à partir du 12 décembre dans la capitale malgache.

Le regroupement final débutera le 12 décembre, jusqu’à la veille du départ prévu le 2 janvier. La délégation ira en Tunisie poursuivre la préparation et y disputera trois autres matches amicaux. «La liste définitive de 28 joueurs au lieu de 23 par précaution devrait être bouclée quinze jours avant le départ pour la Tunisie pour qu’on aura assez de temps pour préparer tous les papiers» souligne le coach Roro.

Dans la sérénité

«Le regroupement se poursuivra sans interruption. Nous allons nous focaliser sur la préparation, donc pas de fête de Noël ni de fin d’année… » a mentionné le technicien. Concernant les trois matches en Tunisie entre le 2 janvier et le coup d’envoi de la phase de groupe, «nous avons choisi la Tunisie où la température y est entre 2 et 4° C est identique à celle de l’Algérie, qui est idéale pour la préparation et l’acclimatation… Les Barea affronteront en amicale les équipes qualifiées au Chan dans les autres groupes comme la Côte d’Ivoire et la RD Congo,… L’organisateur est en train de finaliser le projet» précise Jocelyn Razafimamonjy. Ce dernier a surtout rassuré que «la préparation et la participation des Barea au Chan seront prises en charge par le président de la République» sans vouloir donner plus de précisions. Dix-huit nations disputeront la prochaine phase finale du Chan. Elles sont réparties en cinq groupes dont trois groupes de quatre (A, B, C) et deux groupes de trois (D et E). Les Barea de Madagascar évoluent dans le groupe C avec les Lions de l’Atlas du Maroc, les Crocodiles du Nil du Soudan et les Black-stars du Ghana.