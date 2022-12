CIRCULATION – Retour des embouteillages dans le centre-ville

Fin d’année rime avec embouteillages. Les bouchons s’intensifient dans la ville d’Antananarivo en ce début du mois de décembre. Le trafic de la matinée du premier décembre a été, particulièrement, lourd à Andavamamba, à Ampefiloha, à Anosy, à Mahamasina, à Analakely, à Antanimena jusqu’à Ankorondrano. Les bouchons ont été pires, en fin de soirée, avec les précipitations. à 20 heures, beaucoup ne sont pas encore arrivés chez eux. Les véhicules, en file indienne, sur une distance de près de 3 kilomètres, n’avançaient que très peu, entre Antaninarenina et Ambanidia, hier soir. Ce n’est que le début du mois et le début du calvaire pour les automobilistes et les usagers de transport en commun. L’arrivée des fêtes de fin d’année et de la saison des pluies va, probablement, aggraver le problème d’embouteillages dans la ville d’Antananarivo. Les commerçants ne vont pas hésiter à gêner la circulation. Des rues vont se transformer en un lit de rivière, ce qui obligera les transporteurs de circuler, prudemment. Des véhicules peuvent tomber en panne dans l’eau, par ailleurs. Les nids de poule ne vont pas faciliter les tâches des transporteurs. La réduction des véhicules qui circulent dans la ville d’Antananarivo sera la solution possible pour réduire les bouchons, en cette fin d’année.