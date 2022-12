BASKETBALL 3X3 – L’Ankoay filles débutera contre les Tunisiennes

Une fois arrivés au Caire, Egypte, les joueurs et joueuses malgaches se sont donnés à fond pour la préparation de leur campagne africaine. Les hostilités débuteront ce 3 décembre. Versé dans la poule A avec le pays hôte, Madagascar par l’intermédiaire de l’Ankoay filles débutera sa compétition « Fiba 3X3 Africa Cup » contre la Tunisie ce samedi 3 décembre à partir de 18 heures 20, heure locale et 17heures 20 à Madagascar. A 20 heures 10 (17 heures 10 à Madagascar), les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale féminine Ankoay affronteront les joueuses du pays hôte. En quête de son premier titre continental et ne comptant pas faire de la figuration, la fédération malgache de basketball (Fmbb) a réuni les quatre meilleures basketteuses les plus performantes en ce moment.

Dans la poule A, la première rencontre face à la Tunisie semble à la portée des Malgaches car durant le dernier championnat d’Afrique U18 qui s’est joué à Madagascar au mois d’août, les Tunisiennes ne sont pas de foudre de guerre. Elles sont à la portée des Malgaches. En plus, la fédération tunisienne de basketball a sorti un communiqué en 2019 que les joueurs et joueuses licenciés dans le basketball 5×5 ne sont pas autorisés à jouer au basketball 3×3 (pour promouvoir le 3×3). Ce sera une occasion de plus pour les joueuses malgaches d’entrer sur le terrain sans peur car les Tunisiennes n’ont pas encore eu de palmarès au niveau continental en basketball 3×3. Les choses sérieuses vont commencer pour l’Ankoay filles à partir de 20 heures 10 soit 19 heures 10 à Madagascar le 3 décembre. Les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale féminine Ankoay affronteront les pharaonnes de l’Egypte.

Ambiance au beau fixe

L’équipe nationale de l’Egypte qui évolue devant son public et avec son palmarès de championne d’Afrique de l’année 2019 part largement favorite sur le papier. Mais les Malgaches ne s’avouent pas vaincues à l’avance. Angelot Razafiarivony, Dtn de la Fmbb, a expliqué que « nous avons misé sur les meilleures joueuses du moment pour représenter Madagascar à ce sommet continental. C’est une équipe très expérimentée en 3X3 et les filles se sont bien préparées. Aucune équipe n’est à sous-estimer mais cette première sortie internationale de l’équipe féminine malgache est une occasion de démontrer que nous pouvons rivaliser avec les autres nations en basketball 3X3 ».

Quant à Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale féminine Ankoay, après appel téléphonique, elle a expliqué que « toutes les joueuses sont aux meilleures de leur forme, l’ambiance est au beau fixe et elles sont prêtes mentalement et physiquement pour la compétition. L’équipe égyptienne est la plus expérimentée et nous avons une petite idée comment les affronter. L’entrainement continue jusqu’au début de la compétition », conclut-elle.