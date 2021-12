Lutte contre le Sida – Mille nouveaux séropositifs en six mois

Hausse inquiétante des séropositifs à Madagascar, cette année. Le VIH/Sida se propage chez la population passerelle.

Le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida (SE-CNLS), Jasminah Rasoanarivo, tire la sonnette d’alarme sur la forte propagation du VIH/Sida. Rien qu’au premier semestre de cette année, « mille-quarante-trois nouvelles infections sont détectées. C’est une situation très alarmante », déclare-t-il. C’était au parvis de l’Hôtel de ville à Analakely, hier, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida.

D’autres déclarations, dans le cadre de cet événement, font froid dans le dos. Le VIH/Sida circule chez des personnes moins exposées au risque. « De nouvelles découvertes sont faites. Les personnes dépistées positives sont de plus en plus jeunes. Elles ne sont plus issues des personnes à risque, mais des personnes passerelles. Cela nous alerte car cela veut dire que l’épidémie est en train de faire un mouvement vers la population passerelle », indique Jasminah Rasoanarivo.

Il entend par « population passerelle », les professionnels de sexe et leurs partenaires, les femmes des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), les consommateurs de drogue injectable (CDI), les personnes ayant des relations sexuelles occasionnelles, les couples hétérosexuels stables, les jeunes et les femmes enceintes.

La faible utilisation de préservatifs, selon le résultat de l’Enquête démographique et de santé (EDS-V), l’accroissement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des travailleurs de sexe, sont des facteurs expliquant cette hausse de la transmission du VIH/Sida. Jasminah Rasoanarivo soupçonne, même, « une transmission volontaire » du virus.

Non protégés

Un médecin affirme qu’un homme séropositif à Antananarivo « fait exprès » de transmettre le virus. « Il a des partenaires multiples, des hommes et des femmes. Il a des rapports sexuels non protégés », nous confie la source.

La lutte contre le VIH/ Sida est mise en deuxième plan, depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus. Les financements attribués dans cette lutte ont diminué. Cette maladie est, pourtant, aussi dangereuse que la maladie à coronavirus. « Au moins mille-quatre-cents décès liés au Sida sont répertoriés, depuis », déclare Jasminah Rasoanarivo.

Certains décès survenus dans les hôpitaux n’auraient pas été répertoriés. Les professionnels de santé qui travaillent dans la prise en charge des séropositifs et des sidéens estiment qu’il est urgent d’agir et de mobiliser tous les moyens pour limiter la propagation du Sida. « Les moyens de prévention et de traitement de la maladie à coronavirus, comme le vaccin, sont disponibles. Ce qui nous manque, c’est le moyen de lutte contre le VIH/Sida », rappelle une source.

Le SE/CNLS enregistre huit-mille patients atteints du VIH/Sida suivis, dont sept-mille-quatre-cents porteurs du virus, sous traitement en 2021. Un peu plus de mille d’entre ces porteurs du virus ont une charge virale indétectable, après avoir suivi les traitements régulièrement.