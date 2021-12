Fianarantsoa – Un assistant parlementaire écroué

Un assistant parlementaire, 38 ans, se trouve en détention préventive depuis mardi, selon la décision du parquet de Fianarantsoa qui a tranché sur son sort. Il avait giflé le directeur régional de la sécurité publique (DRSP) d’Ihorombe lors d’une soirée organisée par le tribunal d’Ihosy en fin de semaine dernière. Outre cette violence physique, il est poursuivi pour outrage à la force publique. Le prévenu est réputé pour ses comportements belliqueux et violents.

D’après divers témoignages, il s’est longtemps montré intouchable. Des policiers l’ont maîtrisé et arrêté à la soirée. Ils l’ont emmené, mis en garde-à-vue, enquêté et traduit au Parquet d’Ihosy. Puis, il a été transféré à Fianarantsoa. De son côté, l’amicale des commissaires de police a fait une déclaration suivant laquelle elle condamne les atteintes, les outrages, les violences, faisant victime un représentant de l’État. « Les forces de l’ordre prennent toujours la responsabilité dans un cas de violence, que l’auteur soit une autorité ou un simple citoyen. On applique strictement la loi », a communiqué la police nationale.